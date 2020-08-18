Denizli Valiliğinden İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk hakkındaki iddialarla ilgili açıklama:

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan herhangi bir dava açılmadığını ve kendisine yönelik soruşturma açılmasına izin verilmediğinin doğru olmadığını bildirdi.

Denizli Valiliğinden bugün bazı internet sitelerinde "Denizli Valiliğinden Öztürk kararı: Soruşturmaya izin yok" başlıklı habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün 2015'te Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak göreve başladığı hatırlatıldı.

Denizli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince 2014'te yapılan ihaleyle ilgili "ihaleye fesat karıştırmak ve ihaleyi yapanların FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla yapılan başvurunun ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve haklarında dava açıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhalede yer alan ve halen devlet memuru olan kişilerin FETÖ ile bağlantısının bulunmadığına dair kesinleşmiş Cumhuriyet Savcılığı kararı mevcut. 2017 yılında bu dava ile ilgili adres bilgilerine ve kimliğe ulaşılamayan bir şahsın dönemin genel sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk’ü şikayet eden dilekçesine istinaden Valiliğimiz adına Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş tarafından soruşturma yapılmıştır."

Soruşturma sonucunda ihalenin gerçekleştiği dönemde Berna Öztürk’ün Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak görevde olmadığı ve ihale komisyonunda da yer almadığının tespit edildiği belirtilerek, "2015 yılı Ocak ayında Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak göreve gelen ve halen Denizli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Uz. Dr. Berna Öztürk hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan dava açıldığı ve Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili soruşturma izni verilmediği iddiaları tamamen asılsız olup, bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



