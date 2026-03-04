Denizli Sanayi Odası’nda kritik gündem!

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) Mart ayı olağan meclis toplantısı, DSO Hizmet Binası Müjdat Keçeci Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, son dönemde artan küresel belirsizlikler ve devam eden savaş ortamının yalnızca siyasi dengeleri değil, ekonomik ve ticari yapıları da derinden etkilediğini ifade etti. Sürekli değişen jeopolitik gelişmelerin tüm sektörlerde dalgalanmalara yol açtığını belirten Konyalıoğlu, özellikle iş dünyası açısından belirsizliği doğru okumak ve etkin biçimde yönetmenin artık en önemli yetkinliklerden biri haline geldiğini vurguladı. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın sanayi üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki baskılarına dikkat çeken Konyalıoğlu, dayanıklılık, planlama ve risk yönetiminin bu dönemde her zamankinden daha fazla öne çıktığını söyledi.

"Türkiye, AB-Hindistan STA ile dezavantajlı konumda"

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının (STA) Türkiye açısından risk oluşturduğunu belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülükleri nedeniyle dezavantajlı bir konuma düşebileceğini ifade ederek, Küresel rekabet gücümüzü kaybetmemek için Gümrük Birliği’nin güncel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının devamında 2025 yılı büyüme verilerini değerlendiren Kasapoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyüdüğünü ancak bu büyümenin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini ifade ederek Sanayinin yüzde 2,9 büyüdüğünün açıklandığını ancak sahada birçok sanayicinin daralma yaşadığını belirtti. Tarım sektörünün büyümeye negatif katkı verdiğini, inşaat sektörünün ise yaklaşık yüzde 10’luk büyüme ile ekonomiyi yukarı çektiğini ifade eden Başkan Kasapoğlu, imalat sanayinin ülke ekonomisi içindeki payının yüzde 20’lerden yüzde 15 seviyesine gerilediğini vurguladı. Buna karşılık gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin payının arttığını ifade etti. İhracatın büyümeye katkısının negatif, ithalatın ise artış yönlü olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye ekonomisi üreterek değil, tüketerek büyüyor. İhracata dayalı değil, ithalata dayalı bir büyüme modeli ortaya çıkmış durumda" dedi.

"Yapısal reformlarla güçlenmeliyiz"

Sanayinin mevcut ekonomik şartlarda ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu da belirten Kasapoğlu, imalat sanayinin döviz bazında yaklaşık yüzde 30’luk bir maliyet artışıyla karşı karşıya bulunduğunu dile getirdi. 2003-2026 dönemine ilişkin verileri paylaşarak, enflasyonun yaklaşık 40 kat, dolar kurunun ise 26 kat arttığını belirterek maliyet dengelerindeki bozulmaya dikkat çekti. Devlet tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin önemine değinen ancak bunların kalıcı çözümler oluşturmadığını vurgulayan Kasapoğlu, ihracatta uygulanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinden ise toplam ihracatçıların yalnızca yüzde 18’inin yararlanabileceğini ifade etti. Emek yoğun sektörlerde sağlanan istihdam desteklerinin geçici rahatlama sağladığını ancak yapısal rekabet sorununu çözmediğini belirtti. Bu noktada DSO Teşvik Ofisi’nin çalışmalarına değinen Kasapoğlu, teşvik ve destek mekanizmalarının daha etkin takibi ve sanayicilere daha yoğun rehberlik sağlamak adına çalışmaların hızlandırıldığını vurguladı.

"Denizli sanayicisi için yeni hedef"

Savunma sanayi yatırımlarına da dikkat çeken Kasapoğlu, Denizli’de hayata geçirilmesi planlanan yatırım kapsamında TEI ile yürütülen temaslara değindi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit’in Denizli’ye yatırım konusunda olumlu yaklaşım sergilediğini belirten Kasapoğlu, bu ay içinde üç görüşme gerçekleştirdiklerini, İzmir’deki nikel karışım fabrikasını ve Eskişehir’deki TEI Yerleşkesini yerinde incelediklerini aktardı. Kasapoğlu, Denizlili sanayicilerin katılımıyla kurulacak ortak girişim modeli için, "Denizli geçmişte ortaklık kültürünü başarmış bir şehir. Yeni bir sanayi evrimini üyelerimizle birlikte gerçekleştirebiliriz" mesajını verdi.

Bölge sanayisi için yeni bir dönem başlıyor

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, geçtiğimiz ayın oda faaliyetleri değerlendirilirken, en önemli etkinliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ve üst düzey Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Denizli Model Fabrika açılışı olduğunu vurguladı. UNDP’nin Türkiye’de ikinci kez bir Model Fabrika açılışına katıldığını hatırlatan Başkan Kasapoğlu, teknik ve finansal destek sağlayan UNDP ile birlikte hareket etmenin Denizli sanayisi açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Bakan Kacır’ın Denizli programı kapsamında Model Fabrika’nın resmi açılışının ardından Denizli Valiliğinde Başkanlarla bir araya gelinerek istişare toplantısı gerçekleştirildiğini aktaran Kasapoğlu, gün boyunca yapılan temaslarda OSB’lerde yaşanan sorunları ve özellikle Denizli Makine İhtisas OSB’nin ağustos ayında birinci etap yer teslimine yönelik hazırlık sürecini Bakan’a doğrudan iletme fırsatı bulduklarını Meclis Üyelerine aktardı.

Meclis Toplantısının ardından iftar programına geçildi. Program sonunda Başkan Selim Kasapoğlu ve Meclis Üyeleri, sürpriz pasta kesimi ile Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu’nun doğum gününü kutladı.