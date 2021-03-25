Denizli Milli Emlak Müdürlüğü’nden milyonluk ihale

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Milli Emlak Müdürlüğü Kınıklı ve Bahçelievler’de bulunan hazineye ait daireleri 70 bin TL ile 650 bin TL fiyat aralığında satacak. Irlıgan’da bulunan boş arazi ise bin 648 TL bedelle yıllık olarak kiraya verilecek. Kumkısık’ta bulunan 6 bin 190 m2’lik arsanın 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi ihalesi ise yıllık 40 bin 500 TL bedelle ihale edilecek. İhalelerde; Eldenizli, Yeniköy, Irlıganlı, Göveçlik, Kayaköy, Çakmak ve Gürcan’da bulunan çeşitli cinsteki taşınmazlar da milyonlarca liralık bedelleriyle satışa sunulacak. İhaleler 08.04.2021 tarih ve saat 09:00’da Çevre Eğitim Merkezi (ÇEM) Binası’nda gerçekleştirilecek. Denizli’deki ihaleler ile ilgili bilgilere http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

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