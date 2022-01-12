Denizli’nin bazı ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Denizli Çameli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Çameli okul var mı?

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Çameli’nde yarın yani 13 Ocak Perşembe günü kar yağışı beklenmiyor. Okullara ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.