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Eğitim Denizli Çameli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Çameli okul var mı?
Eğitim

Denizli Çameli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Çameli okul var mı?

Denizli okullar tatil mi 13 Ocak Perşembe | Türkiye soğuk havanın etkisi altına girdi. Pek çok ilde kar yağışı yaşanıyor. Bu sebeple Denizli’de kar yağışı olup olmadığı merak ediyor. Peki, Denizli’de okullar tatil mi? Denizli hangi ilçelerde okullar tatil 13 Ocak Perşembe

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:14:00 -
Denizli Çameli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Çameli okul var mı?

Denizli’nin bazı ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Denizli Çameli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Çameli okul var mı?

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Çameli’nde yarın yani 13 Ocak Perşembe günü kar yağışı beklenmiyor. Okullara ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Bingöl Karlıova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Karlıova'da okul tatil mi?
Bingöl Karlıova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Karlıova'da okul tatil mi?

Eğitim

Bingöl Karlıova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Karlıova'da okul tatil mi?

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