Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Türk Kızılayı’na destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi’nin "Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul" sloganı ile düzenlediği kan bağışı kampanyasına bir kez daha katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Türk Kızılayı’nın “Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul, Kan herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımseverlik kanımızda var" sloganı ile düzenlediği kan bağışı kampanyasına katılarak duyarlı bir davranıuş sergiledi.

Büyükşehir Ulaşım A.Ş.’nin ikinci kez destek verdiği kampanya Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde gerçekleşti. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren Büyükşehir Ulaşım A.Ş. personeli büyük takdir topladı.

Öte yandan Ulaşım A.Ş’de çalışan başarılı personel için ödül töreni düzenlendi. Gerek otobüslerde sürücü olarak çalışan gerekse şirket içinde başarılı performanslarıyla dikkat çeken personele ödülleri Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan tarafından verildi. Çalışanlara teşekkür eden Özkan, Büyükşehir Ulaşım AŞ. Ailesi olarak Denizli halkına güler yüzle hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı.