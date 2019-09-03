Denizlerimizden tezgâhlara bereket yağdı

Marmara, Ege ve Karadeniz’de başlayan balık sezonu hem balıkçıları hem de vatandaşı sevindirdi. Ağlar ve tezgahlar mevsimin balıklarıyla doldu. Balık avı yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla doldu, taştı, fiyatlar ise düştü.

İzmir’de bir gecede sardalyanın fiyatı 40 TL’den 15 TL’ye, uskumrunun 65 TL’den 30 TL’ye, lüferin 110 TL’den 80 TL’ye indi. Her çeşit balık tezgahlarda yerini alırken, balıkçıların da tüketicilerin de yüzü güldü.

Karadeniz’e açılan Trabzonlu balıkçıların ağlarına ise bol miktarda istavrit takıldı. Tezgahlarda istavritin kilosu, 10 liradan satılırken, sezondan umutlu balıkçılar, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.

Bu sezondan çok umutlu olduklarını belirten balıkçı Yasin Demir, “Bugün palamut yok. İstavrit yoğunlukta. Sezonun ilk günü. Deniz suyu 23 derece. Biraz daha su soğumaya başlayınca tezgahlarda şenlik havası olacak. Çeşitler artacak. Tutulan balığın kalitesi artacak. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Bu sene çok umutluyuz” diye konuştu.