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Yerel Denizin rengi değişti, eşsiz görüntü oluştu!
Yerel

Denizin rengi değişti, eşsiz görüntü oluştu!

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, denizin rengi turkuaza döndü.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 21:38:00 - 2022-09-13 22:07:41

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.

Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı’nda denizin rengi görenleri şaşırttı. Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı.

Denizde eşsiz görüntü oluştu

Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz’deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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