Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Birbirine girdi, çatışma uzuyor Trump: Başka kim var?

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. İki ülke geçtiğimiz aylarda çatışmış ve daha sonra ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazartesi gününden bu yana devam eden çatışmalarda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Tayland cephesinde ise çatışmalarda 5 askerin yaşamını yitirdiği, 68 askerin yaralandığı açıklandı. Taraflar karşılıklı suçlamalarını sürdürürken, sınır bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen sivillerin sayısının 500 bini aştığı belirtildi. Çatışmaların üçüncü gününde Tayland ordusu, Kamboçya topraklarına yönelik F-16 savaş uçaklarıyla hava saldırılarını sürdürüyor.

TAYLAND'DAN İDDİALAR

Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kamboçya güçlerinin sivil alanları hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, Kamboçyalı askerlerin BM-21 tipi çok namlulu roketatar araçlarıyla evlere, okullara ve yerleşim bölgelerine rastgele ateş açtığı savunularak, bu saldırıların uluslararası hukuk ve sivillerin korunmasına ilişkin temel savaş ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi. Tayland ordusunun halkın güvenliğini sağlamak ve ülkenin egemenliğini korumak amacıyla tüm imkanları devreye sokacağı vurgulandı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri de çatışmalara ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısında, Tayland ordusunun insancıl temel ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Kongsiri, Tayland'ın saldırı başlatmayacağını ancak meşru müdafaa için hazır olduğunu, tüm askeri faaliyetlerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve sivillerin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğunu ifade etti.

Öte yandan Tayland ordusu, Kamboçya hedeflerine yönelik hava operasyonlarını sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde sınır bölgesinde görülen F-16 tipi savaş uçaklarının Kamboçya tarafındaki askeri hedefleri bombaladığı bildirildi.

ATEŞKESİ REDDETTİ

Sınır bölgelerinde hareketlilik sürerken, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'ın tutumu aynıdır. Ateşkes yok" ifadelerini kullandı. Başbakan Charnvirakul, daha önceki açıklamalarında Kamboçya ile diyalog yollarının kapandığını ve Tayland Kraliyet Ordusu'na ülke egemenliğini koruması amacıyla "tam yetki" verdiğini ifade etmişti.

KAMBOÇYA'DAN ÇAĞRI

Sınır hattındaki çatışmalar devam ederken, Kamboçya hükümeti Tayland tarafından tutulan 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Phnom Penh yönetimi, söz konusu askerlerin 134 gündür Tayland askeri gözetimi altında tutulduğunu belirterek, askerlerin derhal serbest bırakılarak ailelerine güvenli şekilde teslim edilmesini talep etti. Açıklamada, Kamboçya hükümetinin esir askerlerin iadesi için tüm diplomatik ve hukuki yollara başvuracağı bildirildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Çatışmaların tırmanmasının ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Tayland ve Kamboçya liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, çatışmaların durdurulması için devreye gireceğini söyledi. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, "Bir telefonla bu çatışmayı durdurabilirim. İki güçlü ülke olan Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmayı bir telefon görüşmesiyle durdurabilecek başka kim var?" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise dün yaptığı basın açıklamasında, taraflara derhal çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunarak, 26 Ekim'de imzalanan ateşkes maddelerine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

ÇATIŞMA SPORA DA SIÇRADI

Sınır hattındaki gerilim, Tayland'da düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarını da etkiledi. Kamboçya Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOCC), Bangkok'ta dün başlayan Güneydoğu Asya Oyunları'ndan tüm sporcu ve yöneticilerden oluşan heyetin güvenlik gerekçesiyle çekildiğini açıkladı. Komite yetkilileri, kararın sporcuların ailelerinden gelen talepler ve artan güvenlik endişeleri doğrultusunda alındığını, heyetin en kısa sürede ülkeye dönmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.