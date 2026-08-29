Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'da avlanmak için denize dinamit atan 2 şahıs, dinamitlerle birlikte yakayı ele verdi.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince; denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla kontroller aralıksız sürüyor. Ekiplerin kontrolleri esnasında Türkiye'de kullanılması yasak olan dinamitle avcılık yöntemi ile su ürünleri avcılığı yapmaya çalışan iki şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların yanlarında denize atmaya hazır birden fazla dinamit olduğu görüldü. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli makamlarca tahkikata başlandığı öğrenildi.
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