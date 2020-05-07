Denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadını polisler kurtardı

İstanbul Bakırköy’de nişanlısından ayrıldığı öğrenilen bir kadın denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kıyıdan yaklaşık 20 metre açığa sürüklenen kadını denize atlayan polisler kurtarırken, o anlar emniyet ekiplerinin kameralarına böyle yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 14.15 sıralarında Bakırköy İlçesi’ne bağlı Şenlik Köy Mahallesi’nde meydana geldi. Florya Sahili’nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında devriye görevini yapan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil hattında bulunan kayalıklarda bir kadının tek başına oturduğunu fark etti. Kadının yanına yaklaşan polisler, “Bana yaklaşmayın” diyerek denize atladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dalgalı olan denizde bir anda kıyıdan 20 metre uzağa sürüklenen kadını kurtarmak için polisler denize atladı. Yüzerek kadına ulaşan polisler, 34 yaşındaki Z.V. adlı kadını kıyıya çekerek kurtardı. İntihar teşebbüsünde bulunan kadın olay yerinde tedavi altına alındıktan sonra ifadesine başvurulmak üzere Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi’ne götürüldü.

Emniyetteki ifadesine başvurulan Z.V.’nin, kısa süre önce nişanlısından ayrıldığı, bir yıldan bu yana da psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. V., polise verdiği ifadede hava almak için tek başına sahile geldiğini, anlık bir intihar etme hissine kapıldığını söylediği kaydedildi.