Denizden ceset çıktı!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 37 yaşındaki bir erkeğe ait ceset denizden çıkarıldı.
Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi'nde çevredekiler, dün akşam saatlerinde denizde 'T' olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin Abdulbaki Toplayıcı'ya ait olduğu tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Abdulbaki Toplayıcı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Toplayıcı'nın, kıyafetlerini kıyıda çıkarıp, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp boğulduğu değerlendiriliyor.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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