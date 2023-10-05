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Yerel Denizde korkunç manzara! Balıkçıların ağına ceset takıldı
Yerel

Denizde korkunç manzara! Balıkçıların ağına ceset takıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 23:34:00 -
Denizde korkunç manzara! Balıkçıların ağına ceset takıldı

Samsun açıklarında Karadeniz'de balıkçıların ağına ceset takıldı.

Olay, Samsun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçıların ağına ceset takıldı. Olay Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Balıkçılar ağlarına takılan cesedi Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağına getirdi.

Ceset morga kaldırıldı

Uzun zamandır denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan kimliği belirsiz ceset, savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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