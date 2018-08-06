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Denizde boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve 2 gündür yaşam mücadelesi veren 20 yaşındaki Muhammed Emin Değirmenci'nin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:25
Denizde boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

4 Ağustos tarihinde Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nin sahil kısmında meydana gelen olayda, ailesi ile birlikte sahile gelen 20 yaşındaki Muhammed Emin Değirmenci, denize girdikten bir süre sonra suyun dibine batarak gözden kaybolmuştu. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yaklaşık 20 dakika sonra suyun altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen gencin yapılan ilk kontrolde kalbinin durduğu tespit edilmişti.

Kaldırıldığı hastanede 30 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürülen ve 2 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Değirmenci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:25
  1. Sakarya
  2. denizde boğulan genç
  3. Muhammed Emin Değirmenci

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