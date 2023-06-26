Deniz Zeyrek’ten bomba "AK Parti" çıkışı! Hiç kimse ondan bunu beklemiyordu

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi şehirleri de alarak Türkiye’nin değişmeyen iktidarı haline gelebileceği itirafında bulundu. Zeyrek, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kanaatimce sol kanatta bir şey değişmez. CHP, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Memleket Partisi gibi kendini solda tanımlayan partiler en kötü yüzde 35 oy almaya devam eder, biraz dişlerini sıkıp, yoksulların, emekçilerin, köylülerin öne çıkarıldığı sol politikalarla çalışırlarsa yüzde 40’ları dahi görebilirler. Sağda ise iki senaryo var: – Ya AK Parti hep yüzde 35 üzerinde kalır, İYİ Parti, MHP, Gelecek, Deva, Zafer, Saadet, Hüdapar, Yeniden Refah da toplamda yüzde 25-30 civarında bir oyu paylaşır. – Ya da İYİ Parti büyür ve geçmişteki ANAP-DYP dengesine benzer bir şekilde AK Parti’yle rekabet edecek bir sağ partiye dönüşür. İlk senaryo gerçekleşirse AK Parti yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi şehirleri de alarak Türkiye’nin değişmeyen iktidarı haline gelir.”



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