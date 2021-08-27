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İSLAM 'Deniz ürünleri' fetvasına ilişkin Diyanet'ten yeni açıklama!
İSLAM

'Deniz ürünleri' fetvasına ilişkin Diyanet'ten yeni açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Din İşleri Yüksek Kurulundan midye, karides, kalamar, kurbağa ve yengeç gibi deniz ürünlerinin haram olduğu yönünde verilen fetvanın yeni bir fetva, olmadığı açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 12:12:00 - 2021-08-27 12:16:30
'Deniz ürünleri' fetvasına ilişkin Diyanet'ten yeni açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Din İşleri Yüksek Kurulundan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." açıklaması yapıldı.

Diyanetten yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun deniz ürünleriyle ilgili görüşünün bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleriyle ilgili sorulan bir soruya mezheplerin görüşlerini dikkate alarak klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." ifadeleri kullanıldı.

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