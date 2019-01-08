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Deniz ulaşımına fırtına engeli!

Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

08 Ocak 2019 Salı 21:21
Deniz ulaşımına fırtına engeli!

Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın saat 15.00 ve 20.00'de yapılacak seferler ile Gökçeada-Kabatepe arasında saat 13.00 ve 18.00'deki seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'te sefer yapılacağını bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:21
  1. Kuzey Ege
  2. Çanakkale Boğazı
  3. feribot
  4. GESTAŞ AŞ
  5. GESTAŞ

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