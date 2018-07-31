Deniz suyu ve havasının faydaları nelerdir?

- Deniz suyunda bulunan magnezyum ve hidrasyon su bileşenleri ciltte deforme olmuş hücreleri yenilemede yardımcı olur. Araştırmalarda deniz suyu ile yapılan banyo, cildin nem oranını dengeler ve ter gözeneklerini genişleterek vücudun daha iyi sıvı atmasını sağlar. Ayrıca deniz suyunda bulunan tuz kan akışının hızını da dengeler.

- Sarılık hastalığına karşı doğal çözümdür. Deniz suyu ile sülfür içerikli çamur karıştırılarak yapılan banyo sarılık riskini azaltır.

- Deniz suyunda bulunan tüm özellikler denizin olduğu yerdeki havada da bulunur. Deniz havasında bulunan antioksidanlar kanser yapıcı serbest radikal hücrelerin yapısını bozar. Ayrıca solunum yollarını temizleyerek, soğuk algınlığı ve alerjik etkilerini azaltır.

- Bromin ve lityum maddeleri, beyindeki serotonin, melatonin ve triptamin mutluluk hormonlarının düzeylerini artırır. Bu maddeler deniz suyunda dolayısıyla havasında yüksek miktarda bulunur. Bu durum nedeniyle de bazı psikologlar; stresin yanı sıra sinir krizi ve öfke nöbetleri geçiren hastalarına deniz kenarında 2 saat yürüme ya da deniz kenarında tatil yapmayı önerir.

- Yüksek magnezyum içeriği sayesinde kemik ve kas yapısını güçlendiren deniz suyu eklem ağrılarına birebir fayda sağlar. İltihaplı romantizma hastalıklarında da doğal yöntem olarak kullanılır. Aynı zamanda deniz suyundan özel olarak yapılmış kompresler kırık kemik onarımını hızlandırır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.