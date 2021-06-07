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Yaşam Deniz salyası zararlı mı?
Yaşam

Deniz salyası zararlı mı?

Müsilaj zararlı mı? Marmara Denizi, deniz salyası sorunuyla savaşıyor. Marmara Denizi’nin pek çok yerinde görülen salya, vatandaşları kaygılandırıyor. Pek çok kişi, deniz salyasının zararlı olup olmadığını araştırıyor. Peki, deniz salyası olan yerde denize girmek zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 13:53:00 -
Deniz salyası zararlı mı?

Marmara Denizi, kirlilik ve aşırı sıcaklık sebebiyle deniz salyası sorunuyla boğuşuyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi Marmara’da denize girmenin zararlı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, deniz salyası zararlı mı?

Deniz salyası nedir?

Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton denilen bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Deniz salyası zararlı mı?

Deniz kirliliğinin de etkisiyle oluşan yapışkan kıvamlı, kötü kokulu müsilajın temizliğine ilişkin çalışmalar başladı. Uzmanlar, deniz salyasının zehirli olmadığını belirtiyor. Ancak bu salyanın içinde yoğun miktarda bakteri olduğu için temastan kaçınılması gerektiği ifade ediliyor. Deniz salyasının ne kadar sürede temizleneceği ise şimdilik bilinmiyor.

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