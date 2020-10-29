Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’te FETÖ operasyonları
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, örgütün mahrem yapılanmasıyla irtibatlı olan kişilere operasyon düzenlendi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, örgütün mahrem yapılanmasıyla irtibatlı olan görevdeki 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 7 astsubay, 1 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 13 asker ile 5 ‘mahrem imam’ olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlenirken, gözaltı işlemleri devam ediyor.