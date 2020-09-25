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Spor Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası eleme yarışlarıyla Sapanca'da başladı
Spor

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası eleme yarışlarıyla Sapanca'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:15:31 -
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası eleme yarışlarıyla Sapanca'da başladı

SAKARYA (AA) - Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, eleme yarışlarıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen şampiyona Sapanca Gölü Kırkpınar Kano-Kürek Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.

Federasyon ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyona öncesinde tüm sağlık kuralları ve temizlik önlemlerini aldı.

Eleme yarışlarına Altınboynuz, Anadoluhisarı Kürek, Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları, Fethiye Belediye, Galata Kürek, Galatasaray, Gerze Yelken ve Su Sporları, İstanbul Kürek, İzmir Kürek, İzmit Sümerspor Kürek, Kılavuzlu Su Sporları, Komodor Spor Kulübü, Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Sinop Gençlik ve Spor, Sinop Kürek Kulübü, Van Edremit Gençlik Spor ve Vira Denizciler Spor kulüplerinin yanı sıra ferdi sporcular katıldı.

Aralarında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Spor Eğitim Merkezi (SEM) sporcularının da kürek çektiği yarışlar mücadele dolu anlara sahne oldu.

Yaklaşık 100 kürekçi 27 Eylül Pazar günü sona erecek şampiyonada madalya için mücadele edecek.


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