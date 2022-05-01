Deniz Feneri’nden 50 bin çocuğa bayramlık 20 bin yetime bayram harçlığı

YENİ AKİT ANKARA

Deniz Feneri, 26 yıl önce sadece iyilik için çıktığı yolda yürümeye samimiyet, iyi niyet ve kararlılıkla devam ediyor. Türkiye’nin iyilik ve yardımlaşma denince akla gelen ilk kurum olan Deniz Feneri Derneği bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Mübarek ay ramazan da projeler şöyle gerçekleşti.

Bir Kumanya da Sen Bağışla

Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 50.000 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 300 TL’lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlamış oldu.

50.000 Çocuğa Bayramlık

Hayırseverler Deniz Feneri’nin Bayramlık Projesine 300 TL katkıda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuğu sevindirdi. Bayram günü arkadaşları gibi yepyeni kıyafetler giymenin sevincini yaşattılar. Deniz Feneri bu Ramazan 50 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık ulaştırdı.

20 bin Yetime Bayram Harçlığı

Bu bayram 15 bin yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştırdığı 100 TL'lik bayram harçlığıyla mutluluktan uçtu..

Yetim iftarı

Türkiye ve dünyada 30 ülkede yetim iftarları düzenlendi. Ayrıca “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü (16 Nisan)da dernek, 3 kıta 30 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yaptı. Ayrıca Yetimlere bayram harçlığı da o gün dağıtıldı.

Suriyeli kardeşlerimize yardım

Suriye ve Türkiye'deki binlerce Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapıldı. Derneğin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye’deki Azez bölgesinde 10 bin kişinin barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtıldı.

Adak, Akika, Şükür Kurbanı

Deniz Feneri, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıttı. Adak kurban bedeli ise yurt içi 2100 TL, yurt dışı 1200 TL olarak gerçekleşti.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz’in Bayram mesajı

Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz'in Ramazan Bayramı Mesajı şöyle; Oruçla, teravih namazıyla, okunan mukabelelerle bir Ramazan Ayının daha sonuna geldik. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirdik; muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissettik. İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza yansıdı. Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En yakında olanlardan başlayarak zayıfların elini tutmak, bir “merhaba” sözüne hasret insanların yüreğine dokunmak ve onulmaz zannedilen yaraları sarmaktır bayram. Kardeş gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi sevgiyle ve merhametle candan kucaklamaktır tüm yaratılanları, hepsinin derdine yanabilmek, onların acılarını ama’sız, fakat’sız paylaşabilmektir Yaradan’dan ötürü. Gözleri yolda kalmışlara, bir umut ışığına muhtaçlara ümit olmaktır bayram... Bir çocuğun düşlerini yeşertmek, bir ümidi bin ümit etmektir bayram... Yalnızlıklardan kurtulmak, yüreklerde umut kandillerini yakmak, gönüllerde yeni merhamet sarayları inşa etmek dileğiyle milletimizin ve dünya müslümanlarının ramazan bayramı kutlu olsun…