Deniz Feneri Derneği, Beyrut'ta yardım çalışması başlattı

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına yardım için harekete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beyrut limanı ve çevresindeki yerleşim yerlerinde oturan ancak patlamanın ardından evsiz kalan mağdurlar için gıda yardımları başlatıldı.

Gıda yardımlarının yanı sıra temiz içme suyu ve ekmek dağıtımı yapıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Acun ve Ammar Çetin koordinesinde yapılan yardımlar felaketin yaraları sarılıncaya kadar devam edecek.

Dernek, acil yardım kampanyası da başlattı. AFET yazıp 5560'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağış yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler derneğin internet sitesi üzerinden veya banka hesap numaralarına "Lübnan Yardım" açıklamasıyla bağışta bulunabiliyor.



