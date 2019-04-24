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Deniz Çakır davasında önemli gelişme!

Oyuncu Deniz Çakır'ın, Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere söylediği sözlerle, "halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 06:37
Deniz Çakır davasında önemli gelişme!

Kafede oturan bir kısmı başörtülü 7 kadının, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilmesinin ardından, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan sürdü.

Başsavcılıkça soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şikayetçi olan 4 kadının ismi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, 30 Aralık 2018'de, Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezinde yer alan bir kafede arkadaşlarıyla bulunan şüpheli Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan 3 müşteki kadın arasında, kadınların Çakır'ın fotoğraflarını çektiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı, kafe çalışanlarının da dahil olduğu tartışmada Çakır'ın müştekilere, "Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, İran'a gidin." dediği ileri sürüldü.

Soruşturma yürüten başsavcılıkça müştekilerin farklı tarihlerde beyanlarının alındığı ve olayın yaşandığı kafenin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği kaydedilen iddianamede, buna ilişkin detaylara yer verildi.

"Burası Arabistan mı?'yı kendi arkadaşlarıma dedim"

İddianamede, tanık beyanları ve şüpheli Çakır'ın ifadesi de yer aldı. Çakır'ın ifadesinde, "görüntü çekilip çekilmemesiyle ilgili tartışma yaşandıktan sonra konunun kapandığı, kafeden ayrılırken herhangi bir tartışma ve olay çıkmadığı, kafeye girerken kadınlara alay eder tarzda mimik yapmadığı, tüm hayatı boyunca ayrımcılık yapılmasına karşı durduğu, müştekilerin iyi niyetli olmadığını düşündüğü, 'Arabistan' kelimesinin geçtiği tek cümlenin, kendi masasındaki arkadaşlarının duyacağı şekilde bir ses tonuyla, 'İçkili bir mekanda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor, yargılanarak bakılıyor. Burası Arabistan mı, burası Atatürk Türkiye'si.' şeklinde konuştuğu, bunu karşı tarafın duyacağı şekilde söylemediği ve atılı suçlamaları kabul etmediğine" yönelik beyanda bulunduğu dile getirildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 06:55
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