‘Deniz ablukasına’ dahil olmayacağız” Tokatlanmaya doyamadı!

Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım maliyetlerini artırdı Almanya ekonomik çöküşün eşiğinde Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi 'Milli meselemiz' diyen Gürlek'ten bomba açıklama! "119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz" Netanyahu Erdoğan'a karşı salyalarını akıtmaya başladı! Dışişleri Bakanı Fidan'dan flaş açıklamalar 2 buçuk yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu önünde polise saldırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme Bolu'daki Kurban vurguncuları birbirine girdi Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı! Uganda'nın 'Tweetçi' Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen ve Hürmüz Boğazı'nı içeren ‘deniz ablukasına’ ülkesinin dahil olmayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen ve Hürmüz Boğazı'nı içeren ‘deniz ablukasına’ ülkesinin dahil olmayacağını belirtti. Ablukayı desteklemediklerini vurgulayan Starmer, “İngiltere bu savaşa sürüklenmeyecek. Bana göre boğazın tamamen trafiğe açılması hayati önem taşıyor ve son birkaç haftadır tüm çabalarımızı buna yoğunlaştırdık, bunu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere'nin bölgede mayın temizleme gemileri olduğunu dile getirerek, operasyonel konuları görüşemeyeceğini ancak askeri kapasitenin kendileri açısından boğazın tamamen açılmasına odaklandığını aktardı. Starmer, “İngiltere, savaşa katılma konusunda baskı altında fakat ‘açık ve yasal bir dayanak’ veya ‘iyi düşünülmüş bir plan’ olmadığı sürece bunu yapmayacağım. Kararım çok açık şekilde şu; ne kadar baskı olursa olsun, ki önemli bir baskı oldu, savaşa sürüklenmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Koparab

İngiliz ; Adam olmaya başladın, yıllar sonra. .Yıllardır bebek katili siyonist vampirin peşinde gittin. Anladın kj insan değiller Gerçeği gördün..?
+90 (553) 313 94 23