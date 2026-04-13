‘Deniz ablukasına’ dahil olmayacağız” Tokatlanmaya doyamadı!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Hürmüz Boğazı'nı içeren ‘deniz ablukasına’ dahil olmayacağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen ve Hürmüz Boğazı'nı içeren ‘deniz ablukasına’ ülkesinin dahil olmayacağını belirtti. Ablukayı desteklemediklerini vurgulayan Starmer, “İngiltere bu savaşa sürüklenmeyecek. Bana göre boğazın tamamen trafiğe açılması hayati önem taşıyor ve son birkaç haftadır tüm çabalarımızı buna yoğunlaştırdık, bunu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere'nin bölgede mayın temizleme gemileri olduğunu dile getirerek, operasyonel konuları görüşemeyeceğini ancak askeri kapasitenin kendileri açısından boğazın tamamen açılmasına odaklandığını aktardı. Starmer, “İngiltere, savaşa katılma konusunda baskı altında fakat ‘açık ve yasal bir dayanak’ veya ‘iyi düşünülmüş bir plan’ olmadığı sürece bunu yapmayacağım. Kararım çok açık şekilde şu; ne kadar baskı olursa olsun, ki önemli bir baskı oldu, savaşa sürüklenmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.