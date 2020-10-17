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Aktüel "Dengbej Evi"nde yeniden stranlar yankılanıyor
Aktüel

"Dengbej Evi"nde yeniden stranlar yankılanıyor

Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejliğin yaşatılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan ancak pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan "Dengbej Evi" yeniden faaliyete açıldı - Tarihi evde bir araya gelen dengbejler, kurulan divanda seslendirdikleri türkülerle binlerce yıllık geleneği yaşatıyor - Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik: - "Hem Diyarbakırlılar hem de dengbej kültürünü sevenler uzun süredir dengbejlerin yorumlarına hasret kalmışlardı. Dengbej divanlarımız haftanın 6 günü dinleyici ile buluşacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:08:37 -
"Dengbej Evi"nde yeniden stranlar yankılanıyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejliğin yaşatılması için Büyükşehir Belediyesince açılan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan "Dengbej Evi"nden yeniden nağmeler yükseliyor.

Dengbejliğin yaşatılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince tarihi bir evin dönüştürüldüğü "Dengbej Evi", Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta kapatıldı.

Alınan tedbirler kapsamında yeniden faaliyete açılan Dengbej Evi'nde bir araya gelen dengbejler, yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini, dillere destan sevdaları, doğayı, acıyı, hüznü, çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıdı, "stran" olarak bilinen türkülerle seslendirmeye başladı.

Geçmişte köy köy dolaşarak şimdi ise tarihi evde gırtlak gücüne dayanarak sanatlarını icra etmeyi sürdüren dengbejler kadar Dengbej Evi'nin konukları da uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu buluşmadan memnun.

- "Dengbej divanlarımız haftanın 6 günü dinleyici ile buluşacak"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine, pandemi nedeniyle dengbej divanlarına ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dengbej divanlarına alınan Kovid-19 tedbirleri ile yeniden başladıklarını ifade eden Çelik, "Hem Diyarbakırlılar hem de dengbej severler mekana geldiler, uzun süredir dengbejlerin klam yorumlarına hasret kalmışlardı. Bu haftadan itibaren çalışmalarımız başladı. Dengbej divanlarımız, pazartesi günleri dışında haftanın 6 günü saat 10.00-17.00 arasında dinleyicilerle buluşacak." dedi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinin devam etmesi sebebiyle her türlü tedbirin alındığını anlatan Çelik, "Özellikle konuk vatandaşlarımızdan maskelerini takmalarını istiyoruz. Gerekli dezenfekte çalışmaları yapıldı. Burada sosyal mesafeye de dikkat ediliyor. Bütün önlemleri aldık." diye konuştu.

Dengbejlerden Hasan Bilici, yaklaşık 6 aylık süreci evinde geçirdiğini belirterek, Dengbej Evi'nin açılmasıyla yeniden türküler seslendirmeye başladıklarını aktardı.

Yakalandığı Kovid-19'u yenmeyi başardığını belirten Bilici, "Bugün bizi izlemeye çok kişi geldi. Bundan sonra buradayız ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Dengbej Evi'nin konuklarından Hüseyin Süphandağ salgın nedeniyle ara verilen faaliyete yeniden başlanmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Burası 6 aydır kapalıydı, çok üzülüyordum. Onları dinlerken mutlu oluyorum. Allah razı olsun burası açıldı, çok mutlu olduk. Burası bizim için bir gururdur." diyen Süphandağ, Allah'tan dileğinin koronavirüsün sona ermesi ve insanların normal yaşamlarına geri dönmesi olduğunu belirtti.

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