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Denetimli serbestlikle tahliye oldu, yine akıllanmadı

Bursa'da denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye olan ve ayağında elektronik kelepçe bulunan şahıs,tartıştığı gencin babasını başından bıçaklayıp ağır yaraladı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:51
Denetimli serbestlikle tahliye oldu, yine akıllanmadı

Bursa merkez Yıldırım ilçesi'nde meydana gelen olayda, denetimli serbestlik yasasından faydalanıp tahliye olan ve ayağında elektronik izleme cihazı bulunan M.Ö. ile B.B. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede B.B. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan B.B., evde bulunan babası Y.B.'ye (56) olayı anlattı. Evden bıçak alarak çıkan Y.B. olay yerine giderek M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmada iki tarafında bıçak çekmesi üzerine yaşanan arbedede M.Ö., Y.B.'yi kafasından bıçakla ağır şekilde yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi yapıp Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan M.Ö.'nün polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:51
  1. Bursa
  2. denetimli serbestlik
  3. Elektronik Kelepçe
  4. bıçaklı kavga

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