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Aktüel Denetimler yetersiz! 4 yıldır piyasada olan kitaba muzır kararı
Aktüel

Denetimler yetersiz! 4 yıldır piyasada olan kitaba muzır kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:31:00 -
Denetimler yetersiz! 4 yıldır piyasada olan kitaba muzır kararı

Buna göre, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016'da birinci basımı yapılan "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirlendi. Söz konusu kitap kararla birlikte artık ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

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