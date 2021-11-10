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Ekonomi Denetimler marketlerle sınırlı kalmasın
Ekonomi

Denetimler marketlerle sınırlı kalmasın

Zincir marketlere yapılan şok denetimler ve kesilen milyarlarca lira ceza, vatandaş nezdinde olumlu karşılanırken, son zamanlarda özellikle bebek ürünlerine peş peşe afaki yapılan zamlar da eleştiri konusu oldu. Vatandaş, zincir marketlerin yanı sıra fırsatçılık yapan herkesin eş zamanlı olarak denetlenmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:18:00 -
Denetimler marketlerle sınırlı kalmasın

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Fiyatları, kurdukları ağ ile ortak şekilde yükselten zincir marketlere yapılan denetimler ve arkasından kesilen milyarlarca liralık cezalar, vatandaş nezdinde olumlu karşılanırken, denetimlerin sadece marketlerle sınırlı tutulması da tepkiyi beraberinde getirdi.

Fırsatçılara göz açtırılmasın

Özellikle bebek ürünlerine yapılan son zamlar, büyük tepki çekiyor. Bebek bakımı için en büyük gereksinimlerin başında gelen bebek bezinin fiyatı hemen her gün artmaya devam ediyor. Bebek ve annenin beslenmesi ile bebeğin temizlik masraflarındaki artışlar da ebeveynleri geçim sıkıntısına sokuyor. Yaklaşık bir ay içerisinde bebek bezi, mama, şampuan, kıyafet gibi ürünlerin yüksek oranda zamlanlamasına tepki gösteren vatandaşlar, fırsatçılık yapan herkesin denetlenmesini istiyor.

Tüketici korunsun

Zam furyasının önüne geçilebilmesi için yasal düzenlemelerin hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Ürünleri bir kişi üretiyor. Araya giren aracılar kendi kârını koyarak, bu ürünleri halka satmak için satıcıya ulaştırıyor. Aynı zamanda da serbest piyasa yüzünden isteyen istediği fiyatı da uygulayabiliyor. Serbest piyasa düzeni ortadan kaldırılmadığı sürece yapılmasını istediğimiz düzenleme bunu kapsamadığı sürece hiçbir şey düzelmeyecektir. Fiyat düzenlemesi de getirilmesi elzemdir. Çünkü, 3-4 kat imalatçıdan tüketiciye gelene kadar ürün fiyatı artıyor. Dolayısıyla aracılık sistemine de biran önce düzenleme şarttır. Tüketici lehine politikalar uygulanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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