Denayer bakın kime imzayı atıyor!

Süper Lig devleriyle adı anılan Jason Denayer'de flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncunun menajerlik şirketinin yöneticisi Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesislerine gitti. Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Denayer'in isteklerinin çok olduğu ve şu an için masadan kalktıklarını ifade etmişti.

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe anılan Jason Denayer'in Beşiktaş'a transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmeden sonuç çıkaramayan siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketinin yöneticisi Sofyane Benkheil'in Beşiktaş tesislerinde olduğu öğrenildi. Mevcut piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Beşiktaş ile görüştüğü iddia ediliyor.

Jason Denayer’in bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışan Sofyane Benkheil, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Jason Denayer, geçtiğimiz aylarda bu menajerlik şirketine bağlı olan Sofyane Benkheil ile menajerlik anlaşmasını sonlandırmış ve Jesse de Preter ile anlaşma sağlamıştı. Fakat Denayer'in anlaşma hakları hala Quadrans Football Management şirketinde bulunuyor. Quadrans Football Management şirketinde çalışan Sofyane Benkheil'in Beşiktaş tesislerinden fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıca Valencia ile anlaşma noktasına gelen Denayer'in yüksek maaş talebi sonrası bu temasların sona erdiği hatırlatıldı.