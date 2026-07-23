Demrenin Çocukları Dünyayı Güzelleştiriyor: Caretta Carettalar İçin Anlamlı Seferberlik

Antalya’nın Demre ilçesinde çevre bilincini artırmak ve nesli koruma altındaki caretta carettaların yaşam alanlarını korumak amacıyla örnek bir çevre etkinliği gerçekleştirildi. Demre Futbol Akademisi öncülüğünde, Caretta Gönüllüleri ile Lykia İzcilik ve Doğaseverler Kültür Derneği ekiplerinin katılımıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde, Demre sahilleri gün boyu titizlikle temizlendi.

Yaklaşık 60 gönüllünün katıldığı organizasyonda, caretta carettaların yumurtlayarak yaşama ilk adımlarını attığı sahillerde çevre temizliği yapıldı. Gün boyunca sürdürülen çalışmalarda toplam 140 kilogram atık toplanırken, sahillerden plastik atıklar, cam şişeler, sigara izmaritleri, metal ve cam parçaları ile plastik, kauçuk, ahşap, metal, cam ve seramik türünde yüzlerce atık çevreden uzaklaştırıldı.

Özellikle yaz aylarında yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı sahillerde yapılan temizlik çalışması hem çevrenin korunmasına hem de caretta carettaların güvenli yaşam alanlarının muhafaza edilmesine önemli katkı sağladı. Etkinlik boyunca gönüllüler, çevre temizliğinin yanı sıra doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturacak bilgilendirmelerde de bulundu.

“Bu Dünyada Sadece Biz Yaşamıyoruz”

Etkinliğin öncülüğünü yapan eski futbolcu ve Demre Futbol Akademisi’nin başarılı antrenörlerinden Çağrı Türk, çevre duyarlılığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sadece sahilleri temizlemek için değil, çocuklarımıza ve gençlerimize doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandırmak için bir araya geldik. Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir. Unutmamalıyız ki bu dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Caretta carettalar başta olmak üzere birçok canlıyla aynı yaşam alanını paylaşıyoruz. Onların yaşam hakkına saygı göstermek, doğayı temiz tutmak ve çevremizi korumak insanlık görevimizdir. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi bizler için en büyük kazanımdır. Bugün toplanan her çöp, doğaya ve caretta carettaların yaşamına bırakılmış küçük ama çok değerli bir katkıdır.”

DEVAM ETMESİ GEREK BİR SORUMLULUK

Etkinliğe katılan gönüllüler de benzer çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, çevre temizliğinin yalnızca belirli günlerde değil, hayatın her anında devam etmesi gereken bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturan etkinlik, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunarken, Demre’nin doğal güzellikleri ile caretta carettaların yaşam alanlarının gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılması adına örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak takdir topladı. Özellikle çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, “Demrenin çocukları dünyayı güzelleştiriyor” mesajını sahada somut bir şekilde ortaya koydu.



