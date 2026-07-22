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Kültür Sanat
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Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

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Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Syedra Antik Kenti’nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

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Foto - Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Syedra Antik Kenti’nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir etabın daha tamamlandığını duyurdu.

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Foto - Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

Bakan Ersoy, antik kentin güneybatı caddesinde yer alan ve MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

“Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti’nde yürüttüğümüz çalışmalarla, MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle Antik Çağ’ın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan bu önemli yapı, üretim kültürümüzün binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyor. Bu değerli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, bilim insanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Anadolu’nun kültürel mirasını korumaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.” Syedra Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda zeytin işliği ortaya çıkarıldı. İşliklerde bulunan ezme taşları, pres sistemine ait mimari düzenlemeler ve sıvı ayrıştırma bölmeleri, kentte zeytinyağının Antik Dönem standartlarına uygun şekilde üretildiğini ortaya koydu.

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Foto - Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

Güneybatı caddesinde yer alan işlikte, zeytinin kırılma evresinden yağın toplanmasına kadar uzanan üretim süreci kalıntılar üzerinden bütün aşamalarıyla izlenebiliyor. Antik Çağ’da zeytinyağı; beslenmenin yanı sıra aydınlatma, tıp, temizlik ve dinsel ritüellerde de kullanılan temel ürünler arasında yer aldı. 2024 yılı kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı işliği, 2025 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden düzenlendi. Yapılan restorasyon, kentteki ve bölgedeki zeytinyağı işliklerinin çalışma prensibini ortaya koyan önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

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