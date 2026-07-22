Bakan Ersoy: Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı...

“Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti’nde yürüttüğümüz çalışmalarla, MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle Antik Çağ’ın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan bu önemli yapı, üretim kültürümüzün binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyor. Bu değerli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, bilim insanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Anadolu’nun kültürel mirasını korumaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.” Syedra Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda zeytin işliği ortaya çıkarıldı. İşliklerde bulunan ezme taşları, pres sistemine ait mimari düzenlemeler ve sıvı ayrıştırma bölmeleri, kentte zeytinyağının Antik Dönem standartlarına uygun şekilde üretildiğini ortaya koydu.