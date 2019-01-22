0553 313 94 23

Demokrat Senatör başkanlık seçimlerinde aday olacak

ABD’de Demokrat Senatör Kamala Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

22 Ocak 2019 Salı 01:32
Demokrat Senatör başkanlık seçimlerinde aday olacak

ABD’de Senatoya ilk defa seçilen eski California Başsavcısı Kamala Harris, 2020’de gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Howard Üniversitesinde düzenlediği basın toplantısında “Bölgesel, eyalet ve federal hükümette lider olma tecrübesine sahibim” diyerek ABD’nin problemlerine çözüm için aday olacağını açıklayan Harris, “Sorunları çözmek için hazırım” diye konuştu.

Donald Trump yönetimine karşı sert eleştirileri ile tanınan Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen ABD Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King’e adadığını söyledi. Trump ve Beyaz Saray’ın dış politikasına ilişkin soru üzerine ise Harris, ABD’nin dış politikasının sosyal medya üzerinden yürütülemeyeceğini, askeri kararların askeri liderlerle danışılarak alınması gerektiğini söyledi.

Harris, 2020’de farklı ne yapacağının sorulması üzerine, “Sadece konuşmayacağız, dinleyeceğiz de. ABD Başkanı adayı olarak hedefim bu ülkeyi gezmek, oturma odalarına girmek ve aileleri dinlemek. Ayrıca onların başkanlık pozisyonuna geldiğimde ülkenin tüm insanlarını temsil edeceğimizi anlamalarını sağlamak” şeklinde konuştu.

Savaşmaya hazır olduğunu belirtti

 

“Ülkemi seviyorum” diyen Harris, ABD’nin değerleri ve halkı için savaşmaya hazır olduğunu ve bu savaşı kazanacağını ifade etti. Şu andaki yönetimin ABD değerlerine saldırdığını söyleyen Harris, kendisinin halk için çalışan bir yönetim sunacağını kaydetti. Harris, ayrıca sloganının “halk için” olacağını söyledi. Senatör Harris, “Aramızda nefreti ve ayrışmayı körükleyen çok güçlü sesler var. Bunları reddetmeliyiz. Bunlar bizi Amerikalı olarak temsil etmiyor. Birlikteliğimiz her zaman gücümüzdür” diyerek sözlerini noktaladı.

Cumhuriyetçi Parti Komitesi ise Harris’i en az destek alan, yetersiz ve halktan uzakta bir aday olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Jamaika ve Hindistan’dan ABD’ye göçmüş bir çiftin çocuğu olan 54 yaşındaki Harris, Demokrat Parti’nin yükselen yıldızı olarak görülüyor. Harris, özellikle son yıllarda parti tabanında değişen ve artan farklı etnik kökenli azınlık ve kadınlardan destek görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 01:32
  1. Kamala Harris
  2. ABD
  3. ABD Senatosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük çelme!
    1. Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük..
    2. Demokrat Senatör başkanlık..
    3. Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik!
    4. Türk-İş Başkanı Atalay hakkında..
    5. Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi..
    6. Moro Müslümanlarından 73 yıllık tarihi..
    7. Zeyna'dan kaçamadılar! İki araçta..
    8. İran Dışişleri Bakanı ABD'yi..
    9. Van'da uyuşturucu operasyonu
    10. Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaralılara..
    12. Bilanço ağırlaşıyor: En az 24 ölü
    13. Macaristan'da ''Buğdayın 13 bin yıllık..
    14. Arjantin suçluların çaldıklarını geri..
    15. Trablus'ta ateşkes anlaşması yapıldı
    16. Darbeci binbaşıdan kendilerine..
    17. Sudan hükümetinden muhalif partiler..
    18. İşgalci İsrail askerleri koğuşları..
    19. Haiti'de kamyonet devrildi: 4 ölü, 12..
    20. Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i..
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler