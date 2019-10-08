Demokrat Parti'den operasyon açıklaması: Parmak sallamak kimsenin haddi değildir

Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 'Türk Milleti, söz konusu vatan ve millet olduğunda; siyasi karşıtlıkları, münakaşaları, ihtilafları bir kenara bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Hükümeti'nin yanında olmuştur, yanında olacaktır'dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ABD Başkanı Trump’ın attığı twitler ile “Türkiye ekonomisini imha etme” tehditlerine cevaben bir açıklama yaptı.

Uysal sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu vatan ve millet olduğunda her türlü karşıtlığın bir kenara bırakılarak Cumhurbaşkanı ve hükümetine destek olunacağı mesajını verirken “Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin haddi değildir!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Bu densiz açıklamaları mazur görülemez”

“Artık aşina olduğumuz karakter(!) özellikleri nedeniyle temkinli yaklaştığımız "çekilme" açıklaması sonrası ABD Başkanı Trump'ın attığı ve ülkemizi tehdit eden twitleri, kendisinin ne derece öngörülemez ve güvenilmez bir siyasi figür olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İki ülke geçmişine, ilişkilerine ve diplomatik usule yakışmayan, ülkemizi ekonomik olarak "yok etme" tehdidinde bulunan Trump'ın hiçbir sözüne güvenilmeyeceği gibi bu densiz açıklamaları mazur görülemez, okuyup geçilemez!

Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin haddi değildir!

Kendisi bilmelidir ki, Türk Milleti söz konusu vatan ve millet olduğunda siyasi karşıtlıkları, münakaşaları, ihtilafları bir kenara bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Hükümeti'nin yanında olmuştur, yanında da olacaktır.”