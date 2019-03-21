Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Harran’da halka seslendi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Harran’a gelerek Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz’u makamında ziyaret ederek seçim bürosunun açılışına katıldı.

31 Mart yerel seçimler öncesinde Şanlıurfa’yı ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Harran’a gelerek vatandaşlarla buluştu. Uysal’ı kalabalık bir kitle karşıladı. Gültekin Uysal, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamladı. Uysal, halkla selamlaştıktan sonra Demokrat Parti’nin seçim bürosunun açılışına katıldı.

Açılışta vatandaşlara seslenen Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz,” Malumunuz Demokrat Parti 1960 yılında Adnan Menderes önderliğinde Kur’an ve ezan için belli bedeller ödedi. Bunu da Adnan Menderes canıyla ödedi. Biz de ülkemiz için, Harran için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Göreve geldiğimizde Harran ilçemiz kendi kaderine terk edilmiş, hiçbir hizmet almamış toz, toprak ve çamur deryasıydı. Alt yapı ve üst yapı sorunu halledilmemiş adeta bir köy görünümündeydi. Hamdolsun bizim dönemimizde Harran’ın bütün sıkıntıları giderildi. Harran’da çamur ve toprağın yerini parke taşları, modern ışıklandırmalar aldı ve Harran tarihte olduğu gibi şimdi de medeniyetlerin başkenti unvanını geri aldı. Çok şükür bizim dönemimizde alt yapı ve üst yapı sorunu çözüldü ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderildi. Yeni bir sayfa açmak için siz değerli Harranlı kardeşlerimin teveccühüyle 31 Mart gecesinde zafere ulaşacağız” dedi.

Harranlılara seslenen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu kıymetli topraklarda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Harran demek zafer, demek. Harran demek kardeşlik demek. Tarihiyle, vatanseverliğiyle Harran her zaman bu kutsal toprakların takdirini kazanmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi Harran’dan da gelecek zafer haberiyle hep birlikte sevineceğiz. Harran vatanını sever, Harran başkanını sever. 31 Mart gecesinde Mehmet Özyavuz’u tekrardan başkan yapacak, ben buna tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.