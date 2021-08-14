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Gündem Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
Gündem

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:05:00 -
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.

Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor.

Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’in çocukluk ve gençlik yıllarının, başarılarının ve hayatında önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Hasan Polatkan’ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı döneminden bugüne kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Adayı ziyaret için biletler, Biletix web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek. Ulaşım ise Kadıköy’de bulunan İDO İskelesi’nden gerçekleştirilecek.

Her gün saat 10.00’da Kadıköy’den kalkan tekne, saat 16.00’da adadan Kadıköy’e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili tüm gerekli bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.

 

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