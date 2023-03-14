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Ekonomi Demirtaş 'Yani bu adamlar salak mı?' diyordu! ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Faiz batırdı
Ekonomi

Demirtaş 'Yani bu adamlar salak mı?' diyordu! ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Faiz batırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankalar, tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 20:31:00 -

Bu bankalardan Kaliforniya merkezli SVB, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması sonrası 8 Mart'ta 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurdu.

Piyasada bankanın likiditeye sıkıştığının duyulması üzerine SVB'nin hisse fiyatı, geçen hafta yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Agrasif faiz artışının ilk kurbanları

FED'in agresif faiz artışı ilk kurbanlarını verdi. Silikon Vadisi Bankası'nın ardından Signature Bank da iflas etti. ABD yönetimi, iflasların bir domino etkisi oluşturmasını önlemeye çalışıyor.

BM ve IMF uyarmıştı

Banka iflaslarına neden olan FED'in agresif faiz artışına karşı ilk çıkan Birleşmiş Milletler (BM) olmuştu. Ardından benzer bir uyarı da IMF'den gelmişti. BM Ekim 2022'deki açıklamasında yüksek faizi "ihtiyatsız bir kumar" olarak nitelemiş ekonomiler üzerinde ciddi bir etkisi olacağını duyurmuştu. IMF de FED'e politikalarında son derece ihtiyatlı ve dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

Yellen faizi işaret etti
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ABD Hazine Bakanı Janet Louise Yellen CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu oldu.

Yellen, Brennan'ın "Bu konuda büyük resme bakıldığında bu bankanın belirli bir sektöre (Teknoloji) büyük ölçüde bağlı olduğunu görüyoruz. Denetleyiciler bu riski gözden kaçırdı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

Biliyorsunuz teknoloji sektörü bir gerileme yaşıyor. Bazı önemli işten çıkarmalar yapıyor olsalar da bu bankanın sorunları yüksek faiz ortamında olmamızdan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Demirtaş ve gürkaynak faizi savunmuştu?

Ekonomi Profesörü Refet Gürkaynak:

Faiz indirerek enflasyon düşürmek hakikaten bize has bir garabet ve olmuyor.

"Yani bu adamlar salak mı?"

Ekonomist Özgür Demirtaş:

Haddinden fazla düşürülen faizler de aynen doping gibidir arkadaşlar. Allah aşkına şöyle düşünü eğer bu iş bu kadar basit olsaydı kardeşim, Ay'a ilk defa giden, Mars'ta ilk defa roketini veya robotunu kullanan ülkelerden biri olan ABD 1980'lerde inanılmaz bir şekilde artan enflasyona karşı faizi arttırır mıydı? Yani bu adamlar salak mı?

Ekonomist Mustafa Sönmez:

Dünyada artan faizler küresel sermayeyi bu merkezlere çekecek. Türkiye'de çıkan zaten epey çıktı. yababilecekleri tek hamle var; faizleri yükseltmek.

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