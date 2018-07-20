Demirhindinin faydaları nelerdir?

Demirhindi, şifa kaynağı olmasının yanı sıra, susuzluk giderici ve ferahlatıcı özelliği ile oruçlu günlerin en büyük destekçisi...

Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının Hindistan’a kadar uzandığı dönemlerde keşfedilen ve sultanların vazgeçilmezi olan bu egzotik meyve hakkında, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli önemli bilgiler veriyor.

HEM ENERJİ VERİYOR HEM SUSUZLUĞU GİDERİYOR

Sıcak yaz günlerinde, susuzluk giderici ve ferahlatıcı özelliği ile öne çıkan demirhindinin faydaları ise oldukça fazla. Demirhindinin ateş düşürücü özelliğinin yanı sıra önemli bir enerji kaynağı olduğunun da vurgulayan çizen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Enerji verici özelliği çok önemli.

Çünkü sadece gerektiği kadar enerji veriyor. Bu sakinlikle gelen bir enerji” açıklamasını yapıyor. Göz sağlığı ve içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle belli ve düzenli kullanıldığında vücudu temizleyici özelliği ile de cilde iyi geldiğini belirten Kümeli, demirhindinin hemoroit tedavisinde de etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynatılarak suyunun düzenli olarak içirilmesiyle çocukların parazit düşürmesine de yardımcı olduğunu ifade eden Kümeli’den, Ramazan için kolay yapımı ile hem iftarda, hem de sahurda tüketilebilecek demirhindi şerbeti tarifi…

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

MALZEMELER:

1 litre su

1 avuç kabukları kırılmış demirhindi

4 tarçın

5-6 karanfil

Kişniş tohumu

Yarım çay bardağı hurma şurubu

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri suyun içine koyarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında iyice dinlendirin. Dilerseniz demirhindi şerbetini, içine limon dilimleyerek de servis edebilirsiniz.