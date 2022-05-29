Demirhindi faydaları saymakla bitmiyor! Düzenli demirhindi şerbeti içerseniz ne olur?

Demirhindi Nedir?

Ağaçta yetiştiği bilinen Demirhindi aslında bir meyvedir ve ağaçtaki şekli keçiboynuzuna benzer. Baklagiller ailesinden bir bitki olan Demirhindi meyveleri kurutulabildiği gibi reçel de yapılabilir. Demirhindinin tadının ekşi olması sebebiyle taze tüketileceği zaman meyvelerinin içinin üzerine toz şeker serpilerek tüketildiği söylenmektedir.

Ülkemizde Osmanlı zamanında keşfedilmiş. Şerbet olarak sarayda yapılan bu bitkinin insan sağlığına faydaları keşfedildikten sonra doğal tıbbi tedavilerde de kullanılmıştır. Düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizleyerek 20 yaş gençleştirdiği tespit edilmiştir. Güçlü bir anti-oksidan ve anti-enflamatuar olmasının yanı sıra içerisinde E, B, C vitaminleri ve demir, fosfor, bulunur.

Demirhindi şerbeti tarifi

Demirhindi Şerbeti Malzemeleri

200 gr. demirhindi

2 litre su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

2-3 dal adaçayı

1 tutam ıhlamur

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

1 baş zencefil Demirhindilerin kabuklarını ayıklayın. Ayıkladığınız demirhindileri tencereye alın. Üzerine suyu koyun ve 1 gece bekletin. Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın. 1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında soğutarak servis yapın.

Demirhindinin faydaları nelerdir? Düzenli demirhindi şerbeti içerseniz ne olur?

-Susuzluğu gidermesi en yaygın faydaları arasındadır. Ayrıca vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumu da engeller. Bu yüzden uzmanlar özellikle akşam yemeğinden sonra en fazla 2 bardak demirhindi şerbeti içilmesini tavsiye eder.

-Bazı besinlerden dolayı ortaya çıkan mide ekşimesine de iyi gelir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde mide asidini dengeleyerek ciddi rahatsızlıkları önler. Ayrıca demirhindi şerbeti bağırsakları yumuşatarak kabızlık gibi ciddi olan sindirim sorunun oluşumunu önler. Metabolizmayı hızlandırarak besinlerin kana çabuk karışmasını sağlarken toksinlerinde vücuttan atılmasını sağlar.

-Çevresel etkilerden dolayı deforme olmuş sinir hücrelerindeki toksinleri azaltarak psikolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Konsantre gücünü artırarak yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

-C vitamini kandaki kötü kolesterolü düşürerek damarlardaki kanın akışını kolaylaştırır. Demirhindi meyvesinde yüksek oranda bulunan bu vitamin damarlardaki kanın akışını kolaylaştırarak kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürür. Aynı zamanda bu duruma bağlı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonu da önlemiş olur.

-Anti-mikrobiyal özelliği sayesinde de vücuttaki zararlı parazitleri azaltır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Aynı zamanda bağırsaklardaki kurtları ortadan kaldırır.

-Demirhindiden yapılan içecek karaciğeri tüm toksinler temizler. 20 yaş karaciğeri gençleştirir. 50 gram demir hindiyi yarım litre suyun içinde kaynatınız. Daha sonra suyu süzünüz ve sabah akşam bir bardak tüketebilirsiniz.

-Manganez ve diyet lifi barındırmaktadır.

Demirhindi çayı tarifi

Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.

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