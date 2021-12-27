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Spor Demirel, namağlup devreye girdi
Spor

Demirel, namağlup devreye girdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbul temsilcisindeki ilk 3 sınavında geçer not almayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:33:00 -
Demirel, namağlup devreye girdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbul temsilcisindeki ilk 3 sınavında geçer not almayı başardı.

Francesco Farioli'nin takımdan ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, teknik direktörlük macerasına başladığı yeni ekibiyle ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe galibiyetinin ardından efsanesi olduğu Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşan Volkan Demirel, 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Volkan Demirel, son olarak ligin ilk yarısının son haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak devreyi mağlubiyet yüzü görmeden tamamladı. Volkan Demirel yönetiminde 3 maçta 5 puan toplayan Fatih Karagümrük, 27 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Kritik Fenerbahçe maçında 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart görmesiyle dev rakibi karşısında müsabakanın büyük bir bölümünü 9 kişi oynamak zorunda kalan Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçında ise kadro sıkıntısı yaşadı.

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