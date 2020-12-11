TÜRASAŞ bölge müdürlüklerinin ürettikleri raylı sistem araçlarının, büyük şehirlerin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünler olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek” dedi. YHT ile Ankara-Eskişehirİstanbul arasında seyahatin adeta bir keyfe dönüştüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Ankara-Eskişehir arasında ulaşımın yüzde 65’i YHT ile yapılmaktadır” dedi. “Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri bu kendi fabrikalarımızda üretebiliyor olmamızdır” diyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş vizyonu içinde önemli yer tutan “anayurdu demir ağlarla örmek” vizyonuna sahip çıkarak, demir yollarında çok yönlü bir reform gerçekleştirdiklerine işaret etti. Karaismailoğlu, “Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Yatırımlarımızla sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 161, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 oranında artırdık. Demir yolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız. Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.