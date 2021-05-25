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Ekonomi “Demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız”
Ekonomi

“Demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023’te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60’a, demir yolu ağını 16 bin 675 kilometreye çıkaracaklarını belirterek, “Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3’ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünde yüzde 5’e yükselteceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:51:00 -
“Demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız”

Çankırı’da çeşitli incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, TCDD Çankırı Makas Fabrikası’nda yetkililerden fabrika hakkında bilgi aldı. Demir yollarındaki yatırımlara ivme kazandıracak önemli bir yapılaşmayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, yeni dönemde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Bakan Kaaraismailoğlu, şunları kaydetti: “2023’te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60’a, demiryolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3’ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünde yüzde 5’e yükselteceğiz. Demir yollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık. Pekin’den başlayan, Hazar Denizi’ni geçip, ülkemizden Avrupa’ya ulaşan demir ipek yolu üzerinde yer alan demir yolu ağlarımızı yenilemek, akıllı sistemlerle donatmak, demir yolu rayı ile birlikte lokomotif, vagon ve sinyalizasyon sistemlerinin yerli ve milli olarak yenilenmesi temel hedefimizdir.”

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