Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 109.bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanın ardından pek çok kişi “Demir Yaman öldü mü?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Züleyha Demir’den ayrılacak mı? Demir öldü mü?

"Demir Yaman öldü mü? Demir diziye dönecek mi?

ATV ekranlarında yayımlanan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 21 Ekim Perşembe akşamı 109.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yayımlanan fragmanında Züleyha’nın Demir’i eski kız arkadaşıyla görüştüğü ve durumdan son derece etkilendiği görülüyor. Yılmaz öldükten sonra Demin Yaman’a aşık olduğunu söyleyen Züleyha, söz konusu buluşmanın ardından Demir’in yıllar boyu kendisine çektirdiği acıları hatırlıyor. Züleyha’nın Demir’i sevdiği için büyük bir pişmanlık yaşadığına vurgu yapılıyor.

4. sezonu yayımlanan dizide Demir Yaman karakterini oynayan Murat Ünalmış sezon finalinin ardından veda etmişti. Diziyi takip edenler ise sürekli Demir Yaman isminin geçmesi, bazı kesitlerde Demir'den söz edilmesi sebebiyle "Demir dönecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Demir'in ölüp ölmediği ise gelecek bölümlerde şekillenecektir. Kulislerde pek çok iddia dolaşıyor. Demir'in ölmediği yeniden dizide rol alabileceği ileri sürülüyor. Ancak Murat Ünalmış yaptığı bir paylaşımda kendisi için Çukurova kariyerinin noktalandığını ifade etti. Ünalmış açıklamasında, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

Bu sebeple Demir Yaman karakterinin farklı bir kişiyle devam edebileceği, Demir'in yıllar sonra yaşlandıktan sonra dönebileceği konuşuluyor. Elbette bütün bunlar iddialardan ibaret. Dizide neler olacağı yayınlanan bölümlerle netlik kazanacak.