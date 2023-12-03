Demir Kubbe çöktü! Tel Aviv'e peş peşe füzeler düştü!
İsrail'i savunmak için kurulan Demir Kubbe sistemi Hamas'ın attığı füzeler sonrası çöktü.
İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'e başlattığı katliam saldırıları sürerken Hamas, İsrail'e ağır bir darbe indirdi. Kassam Tugayları'nın, katil İsrail'e karşılık olarak fırlattığı füzeler İsrail'in sırtını yasladığı Demir Kubbe'yi çökerterek başkent Tel Aviv'de isabet buldu.
Hamas'ın fırlattığı füzeleri engellemek için devreye giren Demir Kubbe kontrol çıktı ve füzeler peş peşe İsrail topraklarına düştü.
İSRAİL HEZİMETİ KABULLENDİ!
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden atılan roketlere karşılık "Demir Kubbe" hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Demir Kubbe önleme füzesinin başarısız olduğu ve İsrail'in orta kesimlerine düştüğüne dair görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.
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Savunma sistemi Demir Kubbe'de "teknik bir arızanın" olabileceği ihtimaline işaret edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.
Times of Israel gazetesinin haberinde önleme füzesinin, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e doğru fırlatılan çok sayıdaki rokete karşı ateşlendiğine işaret edildi.