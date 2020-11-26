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Spor Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.
Spor

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:49:58 -
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.
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