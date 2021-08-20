Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bu oyunun bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çekişmeli ve mücadele içerisinde bir maç oynandığını söyledi.

Kopenhag takımından ölü ve yan toplardan çekindiklerini belirten Çalımbay, "Arkadaşlarımızla bunu konuyu karşılaşma öncesi konuşmuştuk. Üzüldüğüm bu oldu. Maalesef konuştuğumuz ve dikkat etmemiz gereken şeylerden goller yedik. Ondan sonra her türlü baskıyı kurduk. İkinci golü yemememiz gerekiyordu. Baskı da kurduk, her türlü pozisyonlara da girdik ama son pasları maalesef değerlendiremedik." dedi.

Kendisini sevindiren şeyin futbolcuların oyunun başından sonuna kadar mücadele etmesi olduğunu ifade eden Çalımbay şunları kaydetti:

"Futbolcuların hiç biri oyundan kopmadı. Hepsi en güzel şeyi yapmak için uğraştı. Bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmaması gerekiyordu. Son 15 dakika iyice defansa kapandılar. Girdiğimiz pozisyonların penaltı olup olmadığı, bizim bulunduğumuz yerden pek gözükmüyor. Varsa da yoksa da hakeme bir şey diyemeyiz. Yazık oldu. Bu oyunun bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Maçın ilk yarısı burada böyle bitti. Ama bunun bir de ikinci yarısı var. Orada tabii ki bambaşka bir şekilde çıkacağız. Eksik arkadaşlarımızda takıma katıldığı zaman orada galibiyet için gideceğiz."

Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup ise, "Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Bize zor zamanlar yaşattılar. Ceza sahamıza uzun toplarla yaklaşmaya çalışacaklardı. Bunu da iyi savuşturduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca topa hakim olduğumuzda iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk, değerlendirdik. İlk yarıda da bazı pozisyonlarımız var. Galip geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.