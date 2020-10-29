Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı
SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında yapılacak I Grubu 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter