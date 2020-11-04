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Spor Demir Grup Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Spor

Demir Grup Sivasspor, Karabağ maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:13:47 -
Demir Grup Sivasspor, Karabağ maçına hazır

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Taktik ağırlıklı çalışmayla sona eren antrenmanı, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.

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