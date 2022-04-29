Demir eksikliği için ne yemeli? Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve “kansızlık” ya da “anemi” dediğimiz bir duruma yol açar.

Demir eksikliği anemisi neden olur?

Demir eksikliği anemisi, bireyin vücudunda hemoglobin üretmek için yeterli demir olmadığında ortaya çıkar. Hemoglobin, kana kırmızı rengini verir ve alyuvar hücrelerinin vücut içinde oksijenli kanı taşımasını sağlayan sistemin önemli bir parçasıdır. Yeterince demir tüketmeyen veya günlük hayatında çok fazla demir kaybeden bireylerin vücutları yeterli miktarlarda hemoglobin üretemez. Bu da doğrudan demir eksikliği anemisine neden olur.

Demir eksikliği anemisinin nedenleri arasında öncelikle kan kaybı, diyetteki demir eksikliği, demir emilimi gerçekleştirememe ve gebelik bulunur.

Kanda bulunan alyuvar hücreleri demir içerir. Yani kan kaybeden bireyler, aynı zamanda bu kanda bulunan demiri kaybeder. Adet dönemleri ağır kanamalı olan kadınlar, adet döneminde kan kaybettikleri için demir eksikliği anemisi riski altındadır.

İnsan vücudu düzenli olarak yediği gıdalardan demir alır. Çok az demir tüketen bireylerin vücudunda zamanla demir eksikliği yaşanabilir. Demir açısından zengin yiyecekler arasında et, yapraklı yeşil sebzeler, yumurta ve demir açısından zenginleştirilmiş yiyecekler bulunur.

Ispanağın demir açısından diğer yeşil yapraklı bitkilere oranla çok daha zengin olduğu iddiası ise ne yazık ki doğru değildir ve bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar, bu sonucu veren ilk araştırmada bir ölçüm hatası yapıldığını göstermiştir. Bebekler ve çocukların da düzgün büyüme ve gelişme sürdürebilmeleri için diyetlerinde demir bulunmasına ihtiyaçları vardır.

Yiyeceklerdeki demir, bireyin sindirim sistemi içinde ince bağırsaklardan kan dolaşımına emilir. Bireyin bağırsağının sindirilmiş gıdalardan besinleri emme yeteneğini etkileyen örneğin çölyak hastalığı gibi bir bağırsak hastalığı, bireyde demir eksikliği anemisi gelişmesine yol açabilir. İnce bağırsakların bir kısmı cerrahi olarak baypas edilmiş veya çıkarılmışsa, bu durum da bireyin demir ve diğer besin maddelerini emme yeteneğini doğrudan zayıflatabilir.

Birçok gebe kadında demir eksikliği anemisi ortaya çıkar çünkü demir depolarının büyüyen fetüs için hemoglobin kaynağı olmasının yanı sıra kendi artan kan hacmine hizmet etmesi gerekir. Bunu engellemek için gebelik sürecinde doktorun öngördüğü oranlarda demir takviyesi alması gereklidir.

Bebekler, çocuklar, kadınlar, sık sık kan bağışı yapan bireyler, vejetaryenler ve veganlarda demir eksikliği anemisi gelişmesi riski daha yüksektir. Bebekler, özellikle erken doğanlar ve doğumda düşük ağırlıklı olanlar, anne sütünden yeterince demir alamayanlar demir eksikliği riski altına girebilir. Özellikle hızlı büyüme dönemlerinde çocukların fazladan demire ihtiyaçları vardır. Bu sebeple çocuklara sağlıklı ve çeşitli bir diyet sunulmalıdır.

Vegan ve vejeteryan oldukları için et yemeyen bireyler diyetlerinde demir açısından zengin diğer yiyeceklere ağırlık vermezlerse, daha yüksek demir eksikliği anemisi riski altında kalabilirler.

Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez

Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez tarifi için malzemeler

Yarım çay bardağı pekmez

1 orta boy portakal

Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez tarifi nasıl yapılır?

Yarım çay bardağı pekmezi kaseye koyup içine 1 adet portakalı parçalayarak koyuyoruz. Bu kadar basit!

Demir Eksikliği Anemisi Belirtileri Nelerdir?

Demir eksikliği anemisi ilk aşamalarda çok hafif belirti veya semptomlara sahip olacağı için durum fark edilmeyebilir. Ancak vücuttaki demir eksikliği arttıkça ve anemi durumu daha ağırlaştıkça belirtiler ve semptomlar yoğunlaşır.

Demir eksikliği anemisi belirti ve semptomları arasında aşırı yorgunluk, halsizlik, buz, toprak, ya da toz gibi besleyici olmayan maddeleri yemek için olağan dışı bir istek, genel ağrı veya iltihaplanma, baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı veya nefes darlığı, tırnaklarda kırılganlık, eller ile ayaklarda soğukluk hissi, soluk cilt, ve demir eksikliği anemisi olan bebeklerde veçocuklarda özellikle iştahsızlık bulunur.

Demir eksikliği anemisini düşündüren belirti ve semptomları gösteren bireyler ve doktorların doktora başvurması gereklidir. Demir eksikliği anemisi, bireylerin kendi kendine teşhis veya tedavi edebileceği bir durum değildir.

Demir eksikliğinin tehlikelerinin yanı sıra vücudun aşırı demir ile yüklenmesi de tehlikeli olabilir çünkü aşırı demir birikimi karaciğerinize zarar verebilir ve başka komplikasyonlara neden olabilir. Bu sebeple bireyler demir takviyelerini kendi başlarına göre almaktansa teşhis ve doğru oranlarda tedavi için doktora başvurmalıdır.