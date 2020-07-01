Demir, sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller arasında yer alır. Ancak vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle demir eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Demir eksikliği çeşitli belirtilerle ortaya çıkabildiği gibi, birçok hastalığa da zemin hazırlayabilmektedir.

Peki demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği hangi hastalıklara zemin hazırlar? İşte detaylar...

Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

- Sürekli yorgunluk

- Konsantrasyon problemleri

- İlgisizlik

- Baş ağrısı

- Depresyon

- Uyku problemleri

- Üşüme

- Soluk cilt rengi

- Dilde şişme

- Kulak çınlaması

- Halsizlik

- Baş dönmesi

- El ve ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma

- Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak

- Saç dökülmesi

- Göz kararması

Demir eksikliği nelere yol açar?

Uzmanlar, demir eksikliğinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylemektedir. Tedavi edilmediği takdirde demir eksikliği kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminde zayıflama ve hastalıklara daha kolay yakalanma, bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği, huzursuz bacak sendromu gibi sorunlara zemin hazırlayabilir. Ayrıca demir seviyesinin düşük olması yetişkinlerde yorgunluk, bunalım, kansızlık, bazı organların işlevini kaybetmesi gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir.