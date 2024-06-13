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Siyaset DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!
Siyaset

DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 20:53:00 -
DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!

Terör sevici DEM Parti'nin ittifak ortağı Özgür Özel ve DEM'in dostu Ekrem İmamoğlu Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Özel, derneğin Beyoğlu'ndaki İstanbul Şubesi'nde çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı, ziyaret defterine, "Tüm hizmet ve katkıların en iyilerine layık olan tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize minnet ve saygılarımızla... CHP Genel Başkanı Özgür Özel." diye yazdı.

Özel ve beraberindeki heyet daha sonra şehitlerin fotoğraflarının asılı bulunduğu odayı gezdi, Şube Başkanı Önder Çelik'ten bilgi aldı. Çelik, ziyaret kapsamında Özel'e, üzerinde "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" yazılı, ay yıldızlı bir plaket takdim etti.

İmamoğlu'na 'onursal üyelik' belgesi!

Özel'e eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na ise "onursal üyelik" belgesi verildi.

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